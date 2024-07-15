Как простреленное ухо Трампа повлияет на выборы в США: что говорят эксперты

Американский консультант по политическим вопросам и социолог Фрэнк Лунц считает, что покушение приведет к разрыву в явке среди республиканцев и демократов на выборах. По мнению Лунца, стрельба гарантирует высокую явку сторонников Трампа в ноябре, хотя этого нельзя сказать о Байдене и демократах. Он отметил, что в последние месяцы у Трампа было больше вовлеченных последователей, а стрельба может увеличить разницу в явке избирателей на 1−2%.