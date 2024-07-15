Как простреленное ухо Трампа повлияет на выборы в США: что говорят эксперты

Старший научный сотрудник Carnegie Foundation* (Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Рейчел Кляйнфельд предупредила, что нападение на Трампа может способствовать дальнейшему разжиганию насилия. По словам эксперта, стрельба по кандидату в президенты была лишь вопросом времени на фоне роста угроз и эпизодов насилия в отношении законодателей и судей. Кляйнфельд добавила, что политическое насилие можно подавить, но общественность должна поддержать такие усилия.
Американский консультант по политическим вопросам и социолог Фрэнк Лунц считает, что покушение приведет к разрыву в явке среди республиканцев и демократов на выборах. По мнению Лунца, стрельба гарантирует высокую явку сторонников Трампа в ноябре, хотя этого нельзя сказать о Байдене и демократах. Он отметил, что в последние месяцы у Трампа было больше вовлеченных последователей, а стрельба может увеличить разницу в явке избирателей на 1−2%.
Это может определить исход выборов, особенно в колеблющемся штате Пенсильвания. Кампания Байдена может сократить нападки на Трампа, так как после покушения трудно критиковать бывшего президента, называя его угрозой демократии.
Трудно представить, чтобы Байден или любой из потенциальных кандидатов от демократов сейчас в полный голос обрушились на бывшего президента, называя его «угрозой демократии».
Американский историк и журналист Оливер Бейтман в статье для UnHerd отметил, что раскол внутри Соединенных Штатов после покушения на Трампа может усилиться, а призывы к единству теряют силу. По его мнению, политический ландшафт страны сильно раздроблен, а времена, когда страна могла объединиться перед лицом насилия, прошли.
Почетный профессор политологии Иллинойского университета в Урбана-Шампейне Роберт Вайсберг в комментарии для «РИА Новости» предположил, что покушение мало что изменит, помимо «риторических излияний». Оно может лишь немного мотивировать сторонников Трампа прийти на выборы и повлияет на исход только в нескольких колеблющихся штатах.
По данным издания CNBC, американские акции могут ожидать краткосрочный рост после неудавшегося покушения на Трампа. Аналитики считают, что события субботы укрепляют шансы Трампа на победу на выборах в ноябре, что и вызвало оптимизм на рынках
Юлия Богуславская, старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, считает, что покушение добавит Трампу политических очков в избирательной гонке. Он получил большую порцию сочувствия, что станет значимым фактором для его кампании, хотя нельзя утверждать, что это обеспечит ему победу.
Нина Лютикова