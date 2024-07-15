Зеленский: представители России должны быть на втором мирном саммите

«Посредниками могут быть только серьезные сильные союзы. Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не про посредничество, это про возможности. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию. Либо Россия и Путин зависят от этого, либо у тебя сильная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, США — такая страна. Я думаю, Китай, и Евросоюз».