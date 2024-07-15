Суд прекратил дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов

Дональд Трамп, комментируя решение суда, призвал снять с него абсолютно все обвинения и «прекратить охоту на ведьм». Бывшего президента США также обвиняют в фальсификации деловой документации при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс. Еще одно дело связано со штурмом Капитолия в январе 2021 года.
Обвинения в нарушении правил обращения с секретными документами Дональду Трампу были предъявлены в июне 2023 года. В материалах дела говорилось, что после ухода с поста президента в 2021 году Трамп вывез из Белого дома секретные документы и хранил их в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Утверждалось, что в этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. Они были обнаружены во время обысков ФБР в августе 2022 года.
Дональд Трамп отказался признать себя виновным в ненадлежащем хранении секретных материалов и препятствовании правосудию. Кроме того, его адвокаты утверждали, что Джек Смит был назначен специальным прокурором по делу в нарушение статьи Конституции.
Бывший президент США обратился в Верховный суд письмо с требованием признать, что он обладает абсолютным иммунитетом от обвинений. 1 июля Верховный суд США удовлетворил его прошение частично. Суд постановил, что бывшие президенты страны сохраняют значительный иммунитет от преследования за действия, совершенные во время их пребывания у власти.