Суд прекратил дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов

Обвинения в нарушении правил обращения с секретными документами Дональду Трампу были предъявлены в июне 2023 года. В материалах дела говорилось, что после ухода с поста президента в 2021 году Трамп вывез из Белого дома секретные документы и хранил их в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Утверждалось, что в этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. Они были обнаружены во время обысков ФБР в августе 2022 года.