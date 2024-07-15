Турецкие инвесторы расширяют свое присутствие в Казахстане

«Основным двигателем экономических отношений между Казахстаном и Турцией является инвестиционное сотрудничество. В настоящее время вопрос привлечения инвестиций является одной из важнейших задач Правительства РК. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего инвестиционного сотрудничества и совместном освоении новых рынков с турецкими партнёрами. Я с гордостью могу сказать, что турецкие инвестиции ориентированы на обрабатывающую промышленность, направленную на диверсификацию нашей экономики» Назира Нурбаева.