Турецкие инвесторы расширяют свое присутствие в Казахстане

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Назира Нурбаева при содействии Генерального консульства РК в Стамбуле и АО «НК “Kazakh Invest” провела переговоры с 35 крупными турецкими холдингами с целью обсуждения инвестиционных возможностей в приоритетных отраслях экономики Казахстана.
В ходе двусторонних встреч Н. Нурбаева обсудила с турецкими инвесторами текущее состояние и проблемные вопросы реализуемых и прорабатываемых в Казахстане проектов.
«Основным двигателем экономических отношений между Казахстаном и Турцией является инвестиционное сотрудничество. В настоящее время вопрос привлечения инвестиций является одной из важнейших задач Правительства РК. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего инвестиционного сотрудничества и совместном освоении новых рынков с турецкими партнёрами. Я с гордостью могу сказать, что турецкие инвестиции ориентированы на обрабатывающую промышленность, направленную на диверсификацию нашей экономики» Назира Нурбаева.
Братские турецкие инвесторы высоко оценили инвестиционный потенциал нашей страны и конкретные меры, принимаемые Правительством РК, и выразили намерение инвестировать в производство компонентов автомобильной промышленности, машиностроения, строительных материалов, металлургии, химии, агрохимии, агропромышленного комплекса и лёгкой промышленности.
В частности, компания «Iskefe Holding» — первое халяльное производство желатина в Центральной Азии в Алматы, «Alarko Holding» — строительство теплиц площадью 120 га в Шымкенте, «Koyuncu Group» — производство импортозамещающего пиросульфит натрия в Жамбылской области, «LC Wakiki» — строительство первого зарубежного распределительного логистического центра в Алматинской области, «Gurmak Demiryolu» — производство систем крепления рельсов железной дороги в Алматинской области, «Esan» (Eczacibasi Holding) инвестирует в геологоразведку недр в Актюбинской области, а «Betek Boya» — в производство лакокрасочных изделий.