МИД Белоруссии прокомментировал запрет Латвии на въезд и импорт машин

МИНСК, 15 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что запрет Латвии на въезд транспорта с белорусскими регистрационными знаками станет ударом по обычным людям, который усложнит гуманитарные связи между странами, поэтому Минск не будет принимать симметричные ответные меры.
Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами — легковыми автомобилями — запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией. Отмечалось, что если владелец автомобиля откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, то «может быть принято решение о конфискации транспортного средства». Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.
«Мы, к сожалению, можем подтвердить эту информацию. Латвийские власти действительно приняли решение запретить с 00.00 16 июля 2024 года въезд и импорт транспортных средств с белорусскими регистрационными знаками. Это удар по обычным людям».
По его словам, в первую очередь пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые ездят к своим родственникам, туристы с детьми, путешественники и так далее.
«Поэтому мы считаем данный шаг бесчеловечным и антигуманным. Он не имеет никакого практического смысла, никакого законного правового обоснования и приведет к сознательному осложнению гуманитарных и культурных связей между Латвией и Беларусью, усилению атмосферы недоверия», — отметил пресс-секретарь.
Он выразил сожаление, что Рига, «явно действуя в ущерб своим национальным интересам», в очередной раз отдала предпочтение «нецивилизованным и недемократичным мерам».
«Вся ответственность за это лежит на латвийской стороне. Отмечу, что в планах белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии. Наоборот, мы открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями, в том числе в рамках действующего для латышей безвизового режима для посещения нашей страны», — подчеркнул Глаз.