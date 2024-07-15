МИД Белоруссии прокомментировал запрет Латвии на въезд и импорт машин

Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами — легковыми автомобилями — запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией. Отмечалось, что если владелец автомобиля откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, то «может быть принято решение о конфискации транспортного средства». Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.