СМИ: Демпартию США обвинили в разжигании враждебности

Несколько часов спустя после нападения на Трампа ряд его сторонников начал обвинять демократов в разжигании политической враждебности. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на материал Reuters.
Издание подчеркивает, что у представителей республиканского истеблишмента и ультраправых теоретиков заговора есть консенсус относительно ответственности президента Джо Байдена и других лидеров демократов за создание атмосферы, способствующей стрельбе, за счет обвинений в адрес Трампа в автократии и угрозе демократии.
Почти сразу же после нападения на правых интернет-ресурсах появились утверждения, что стрелка спровоцировала левая риторика. Комментаторы возлагали вину на Белый дом, Байдена и выдвигали теории заговора, в том числе о причастности к нападению некой теневой группировки в правительстве.
Республиканцы, поддерживающие Трампа, особенно выделили слова Байдена, сказанные 8 июля на встрече со спонсорами, когда он обсуждал свое выступление на дебатах:
У меня одна задача — победить Дональда Трампа. Мы закончили говорить о дебатах. Пришло время поразить Трампа в яблочко. Последние 10 дней ему сходило с рук то, что он ничего не делал, кроме как катался на своем гольф-каре.
Некоторые республиканцы восприняли выражение «в яблочко» как пример использования Байденом насильственной риторики в контексте президентских выборов и осудили его и других демократов за описание Трампа как угрозы демократии и нации.
Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Западной Пенсильвании Дональд Трамп получил ранение в ухо. Во время инцидента один человек погиб и ещё двое получили ранения. ФБР рассматривает произошедшее как покушение на убийство. По данным правоохранительных органов, стрелок, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был нейтрализован на месте происшествия. В результате этого нападения Секретная служба США усилила меры безопасности вокруг Трампа на весь период предвыборной кампании. Глава министерства внутренней безопасности США, Алехандро Майоркас, заявил, что произошедшее свидетельствует о серьезных недостатках в работе служб безопасности, и пообещал провести независимое расследование для выяснения всех обстоятельств.