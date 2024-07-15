СМИ: Демпартию США обвинили в разжигании враждебности

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Западной Пенсильвании Дональд Трамп получил ранение в ухо. Во время инцидента один человек погиб и ещё двое получили ранения. ФБР рассматривает произошедшее как покушение на убийство. По данным правоохранительных органов, стрелок, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был нейтрализован на месте происшествия. В результате этого нападения Секретная служба США усилила меры безопасности вокруг Трампа на весь период предвыборной кампании. Глава министерства внутренней безопасности США, Алехандро Майоркас, заявил, что произошедшее свидетельствует о серьезных недостатках в работе служб безопасности, и пообещал провести независимое расследование для выяснения всех обстоятельств.