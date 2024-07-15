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Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию

Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию, которая сейчас председательствует в Евросоюзе. Он также рассказал, что госпожа фон дер Ляйен также понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС.

Источник: Reuters

«В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится», — написал Эрик Мамер в соцсети X (бывший Twitter).

Визит коллегии стал традиционным мероприятием для председательствующей в Евросоюзе страны. На нем еврокомиссары проводят встречи с представителями местной исполнительной власти. Ранее визит коллегии никогда не отменялся.

Председательство Венгрии началось 1 июля и продлится до конца года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале месяца объявил о мирной миссии. За это время он посетил Украину, Россию, Китай, где встретился с главами государств и обсудил с ними урегулирование украинского конфликта. Официальные лица Евросоюза обращали внимание, что Виктор Орбан во время переговоров не представляет позицию всего ЕС.

ЕС