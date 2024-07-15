Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию

Председательство Венгрии началось 1 июля и продлится до конца года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале месяца объявил о мирной миссии. За это время он посетил Украину, Россию, Китай, где встретился с главами государств и обсудил с ними урегулирование украинского конфликта. Официальные лица Евросоюза обращали внимание, что Виктор Орбан во время переговоров не представляет позицию всего ЕС.