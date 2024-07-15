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Кадыров попросил вместо памятника ему построить социальный объект

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил предпринимателя, основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева построить социальный объект вместо памятника в честь главы республики. Об этой просьбе он рассказал во время пленарного заседания на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном, сообщает издание «Чечня сегодня».

Источник: РИА "Новости"

Кадыров рассказал, что когда-то Гуцериев заявил, что ему можно будет поставить памятник, если он продержится на посту руководителя региона три месяца.

«Наш разговор последний был в ресторане, и он мне дал такой совет: “Очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, то вам можно будет поставить памятник”. Я продержался. Уже выстроил республику. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам», — сказал Кадыров.

В Грозном 15 июля стартовал первый Кавказский инвестиционный форум (КИФ). В нем приняли участие более 2 тыс. гостей из 33 стран. Главная тема — «Большой Кавказ: от моря до моря».

В работе форума принимают участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний туристического бизнеса, агропромышленного комплекса, строительного, транспортно-логистического и банковского секторов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Кадыров Рамзан