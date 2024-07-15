Кадыров попросил вместо памятника ему построить социальный объект

«Наш разговор последний был в ресторане, и он мне дал такой совет: “Очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, то вам можно будет поставить памятник”. Я продержался. Уже выстроил республику. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам», — сказал Кадыров.