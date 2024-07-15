Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора своим вице-президентом

«У Джей Ди была очень успешная деловая карьера в области технологий и финансов, и теперь, во время кампании, он будет уделять большое внимание людям, за которых он так блестяще боролся, американским рабочим и фермерам в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Республиканец отметил, что принял решение после «долгих размышлений», приняв во внимание «огромные таланты» других потенциальных претендентов на пост.

Вэнс известен как автор книги «Деревенская элегия» (2016), в которой он рассказал о своем воспитании в Мидлтауне и семье. Мемуары дважды попали в список бестселлеров The New York Times, а Washington Post назвала Вэнса «голосом Ржавого пояса США». Перед выборами в 2016 году Вэнс критиковал Трампа, однако в 2018 году изменил свое мнение и поддержал его на выборах в 2020-м.

Сенатором он стал в январе 2023 года. Джэй Ди Вэнс в первые дни на должности возглавлял группу конгрессменов, которые призывали предоставить более подробные данные обо всех расходах, связанных с боевыми действиями на Украине. Еще в 2022 году он отмечал, что Украина является союзником США, но Вашингтон «дал достаточно денег» этой стране и «поток средств» туда нужно остановить. Позднее Вэнс говорил о том, что переговоры по Украине состоятся, и выражал мнение, что украинская сторона должна будет быть готова отказаться от части своей территории, чтобы положить конец боевым действиям.