Трампа выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии

После официальной номинации Дональд Трамп сообщил, что выбрал в качестве кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса — 39-летнего сенатора от штата Огайо. Господин Вэнс разделяет мнение Трампа по большинству ключевых вопросов, включая безопасность границ и жесткую позицию в отношении торговли с Китаем. Как отмечает Reuters, восемь лет назад ситуация была совершенно иной: во время избирательной кампании 2016 года сенатор критиковал господина Трампа и сравнивал его с Адольфом Гитлером.