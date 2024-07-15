Трампа выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии

В начале марта из президентской гонки за выдвижение кандидата от Республиканской партии вышла бывший постоянный представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Таким образом Дональд Трамп стал единственным кандидатом от Республиканской партии.
После официальной номинации Дональд Трамп сообщил, что выбрал в качестве кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса — 39-летнего сенатора от штата Огайо. Господин Вэнс разделяет мнение Трампа по большинству ключевых вопросов, включая безопасность границ и жесткую позицию в отношении торговли с Китаем. Как отмечает Reuters, восемь лет назад ситуация была совершенно иной: во время избирательной кампании 2016 года сенатор критиковал господина Трампа и сравнивал его с Адольфом Гитлером.
По данным RealClearPolitics, собирающего статистические данные о ходе президентской компании, вероятность победы Дональда Трампа на выборах в ноябре сейчас в среднем оценивается в 65%, тогда как шансы Джо Байдена находятся на уровне 18,3%.
Во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании 13 июля 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл стрельбу. Пуля ранила ухо Дональда Трампа. Кроме того, погиб 50-летний Кори Компеаторе, еще два человека получили тяжелые ранения. Сотрудники секретной службы убили нападавшего сразу после первых выстрелов в сторону трибун.