Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе

«Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы», — сказал он журналистам.
Трамп, которого в понедельник официально выдвинула в президенты Республиканская партия, выбрал сенатора от Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты.
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса полным «клоном» Дональда Трампа.
«Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы», — сказал он журналистам.
Трамп, которого в понедельник официально выдвинула в президенты Республиканская партия, выбрал сенатора от Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты.