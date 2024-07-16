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Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса полным «клоном» Дональда Трампа.

Источник: Reuters

«Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы», — сказал он журналистам.

Трамп, которого в понедельник официально выдвинула в президенты Республиканская партия, выбрал сенатора от Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты.

Трамп Дональд
Байден Джо