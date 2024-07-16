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ВМС Китая и России провели 4-е совместное морское патрулирование

Корабль «Иньчуань», 15 июля /Синьхуа/ -— ВМС Китая и ВМФ России на днях провели четвертое совместное морское патрулирование в западной и северной части Тихого океана и вошли в определенную часть Южно-Китайского моря /ЮКМ/ в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

Совместное патрулирование, запланированное в соответствии с ежегодным графиком и договоренностями, достигнутыми двумя странами, не направлено против третьих сторон и не имеет отношения к текущей международной или региональной ситуации.

Совместный патрульный отряд состоял из китайского ракетного эсминца «Иньчуань», ракетного фрегата «Хэншуй» и российского корвета «Совершенный». Китайское судно комплексного снабжения «Вэйшаньху» также присоединилось к отряду для обеспечения необходимых пополнений.

Это было четвертое совместное морское патрулирование Китая и России с 2021 года.

В ходе патрулирования отряд отработал такие эпизоды, как досмотровые операции и высадка с вертолета.

Совместное патрулирование также достигло целей укрепления стратегического взаимного доверия, отработки навыков ведения боевых действий и повышения способности двух армий совместно противостоять угрозам безопасности на море, тем самым заложив прочную основу для углубления и совершенствования механизма совместного морского патрулирования между Китаем и Россией и продвижения дружественного и практического сотрудничества.