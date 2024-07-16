ВМС Китая и России провели 4-е совместное морское патрулирование

Совместное патрулирование, запланированное в соответствии с ежегодным графиком и договоренностями, достигнутыми двумя странами, не направлено против третьих сторон и не имеет отношения к текущей международной или региональной ситуации.
Совместный патрульный отряд состоял из китайского ракетного эсминца «Иньчуань», ракетного фрегата «Хэншуй» и российского корвета «Совершенный». Китайское судно комплексного снабжения «Вэйшаньху» также присоединилось к отряду для обеспечения необходимых пополнений.
Это было четвертое совместное морское патрулирование Китая и России с 2021 года.
В ходе патрулирования отряд отработал такие эпизоды, как досмотровые операции и высадка с вертолета.
Совместное патрулирование также достигло целей укрепления стратегического взаимного доверия, отработки навыков ведения боевых действий и повышения способности двух армий совместно противостоять угрозам безопасности на море, тем самым заложив прочную основу для углубления и совершенствования механизма совместного морского патрулирования между Китаем и Россией и продвижения дружественного и практического сотрудничества.