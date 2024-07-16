ВМС Китая и России провели 4-е совместное морское патрулирование

Совместное патрулирование также достигло целей укрепления стратегического взаимного доверия, отработки навыков ведения боевых действий и повышения способности двух армий совместно противостоять угрозам безопасности на море, тем самым заложив прочную основу для углубления и совершенствования механизма совместного морского патрулирования между Китаем и Россией и продвижения дружественного и практического сотрудничества.