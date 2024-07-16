Reuters: Конгресс обеспокоен передачей Китаю от РФ данных об оружии США

«Мы должны предвидеть и действовать исходя из предположения, что Россия передает КНР информацию об уязвимостях американских и союзных системах вооружений и способах противодействия», — говорится в письме, текст которого приводит Reuters. Законодатели ссылаются на публикации СМИ и аналитических центров, в которых говорится о «поддержке Китаем российской военной промышленности».
Спецкомитет призвал Белый дом «оценить способность России противостоять американской военной технике», размещенной на Украине, и то, в какой степени Москва делится с Пекином «полученным опытом».
В декларации по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО страны альянса назвали Китай «решающим пособником» конфликта на Украине. В документе говорилось, что «амбиции и политика Пекина бросают вызов» блоку, а контакты КНР и РФ «вызывают все большее беспокойство». Китай поддерживает российскую оборонную промышленность, утверждалось в декларации. Власти КНР назвали эти обвинения беспочвенными.