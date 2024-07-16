Reuters: Конгресс обеспокоен передачей Китаю от РФ данных об оружии США

«Мы должны предвидеть и действовать исходя из предположения, что Россия передает КНР информацию об уязвимостях американских и союзных системах вооружений и способах противодействия», — говорится в письме, текст которого приводит Reuters. Законодатели ссылаются на публикации СМИ и аналитических центров, в которых говорится о «поддержке Китаем российской военной промышленности».