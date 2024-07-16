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Байден объяснил, что означал его призыв поместить Трампа «в яблочко»

Источник: Российская газета

Американский президент Джо Байден в эфире телеканала NBC заявил, что был неправ, когда публично употребил термин «в яблочко» по отношению к своему сопернику на предстоящих выборах Дональду Трампу, на которого на днях было совершено покушение.

«Было ошибкой использовать это слово», — произнес он.

При этом точно воспроизвести свою фразу Байден не смог, но отметил, что, говоря «в яблочко», он призывал общественность сосредоточиться на том, что обещает и делает Трамп, на его риторике и поступках.

«Я не говорил “в перекрестье прицела”, — цитирует президента США РИА Новости.

По данным Politico, о том, что «пришло время поместить Трампа в яблочко» (центр мишени), Байден заявил в ходе телефонной конференции со спонсорами. Ряд республиканцев пришли к мнению, что эта фраза могла быть воспринята как руководство к действию.

Напомним, в субботу, 13 июля, во время предвыборного митинга в городе Батлер (Пенсильвания) Трамп получил огнестрельное ранение в ухо в результате покушения. Жизни политика ничего не угрожает: вчера он уже принимал участие в съезде республиканцев в Милуоки.