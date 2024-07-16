Маск поддержал выбор Трампом Вэнса на должность вице-президента США

39-летний Вэнс, когда-то ярый критик Трампа, стал его близким и откровенным союзником, отмечает NBC News. По информации телеканала, этот молодой политик, который впервые был избран сенатором в прошлом году, узнал о решении Трампа только за 20 минут до его речи.