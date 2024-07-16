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Маск поддержал выбор Трампом Вэнса на должность вице-президента США

Источник: Российская газета

Американский миллиардер Илон Маск поддержал предложенного кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в качестве вице-президента сенатора от Огайо Джеймса Вэнса.

На своей странице в соцсети Х, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), Маск назвал этот выбор «удачным решением».

«Конечно успех», — написал бизнесмен, комментируя твит одного из пользователей, который предложил высказаться по поводу выбора Трампа, утвержденного кандидатом в президенты США в первый день работы Национального съезда Республиканской партии.

39-летний Вэнс, когда-то ярый критик Трампа, стал его близким и откровенным союзником, отмечает NBC News. По информации телеканала, этот молодой политик, который впервые был избран сенатором в прошлом году, узнал о решении Трампа только за 20 минут до его речи.

Вэнс является одним из самых убежденных критиков выделения помощи Украине.