«Останутся одни пенсионеры»: в Раде пришли в ужас из-за ситуации на Украине

Таким образом парламентарий прокомментировала призыв главы комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева к украинцам «не делать трагедии» из аномальной жары и перебоев со светом, а использовать ведра с водой вместо кондиционеров.
«До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми задачами, которые сейчас есть», — указала Южанина.
По ее словам, в правительстве страны отсутствует разумный подход к решению проблем в энергетике.
Ранее Гетманцев заявил в своем Telegram-канале, что в прошлом люди справлялись с жарой, используя «ведра и колодцы», которые «не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело». Позднее он удалил свой пост после резкой критики в комментариях.
На Украине из-за дефицита в энергосистеме больше месяца ежедневно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.