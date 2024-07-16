Байден назвал ошибкой призыв поместить Трампа «в яблочко»

8 июля в беседе со спонсорами Джо Байден заявил, что больше не хочет возвращаться к обсуждению дебатов с Дональдом Трампом и назвал своей основной задачей победить республиканца на выборах. «Пришло время поместить Трампа в яблочко», — сказал тогда Байден. Через неделю на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Он получил ранение правого уха.