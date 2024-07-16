Трамп с повязкой на ухе впервые после покушения появился на публике

Бывший лидер США Дональд Трамп прибыл на национальный съезд Республиканской партии. Это его первое появление на публике после покушения на митинге в Пенсильвании, передает ТАСС.
Политик вышел к своим сторонникам с повязкой на ухе. Собравшимся его представили как «следующего президента Соединенных Штатов».
В соцсетях уже появились кадры, на которых Трамп стоит среди почетных гостей съезда рядом с кандидатом на пост вице-президента Джеймсом Вэнсом.
Напомним, покушение на Трампа произошло в прошлую субботу в ходе его предвыборного выступления в городе Батлер. Мэтью Крукс выстрелил в политика с крыши одного из строений, расположенных неподалеку от сцены.
Одна из пуль попала Трампу в ухо. Другим выстрелом убило участника митинга — 50-летнего пожарного. Еще два человека получили ранения. Стрелявшего ликвидировали.
Позже республиканец заявил, что выжил только благодаря чуду.