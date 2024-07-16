Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Думу Иркутска

Решение принято на заседании местного политсовета.
Список:
Округ № 1 — Светлана Кузнецова;
Округ № 2 — Виталий Матвийчук;
Округ № 3 — Виктор Григоров;
Округ № 4 — Евгений Савченко;
Округ № 5 — Андрей Фоменко;
Округ № 6 — Дмитрий Красноштанов;
Округ № 7 — Алексей Савельев;
Округ № 8 — Артур Бектемиров;
Округ № 9 — Павел Кудеев;
Округ № 10 — Максим Булдаков;
Округ № 11 — Сергей Калиновский;
Округ № 12 — Александр Друзенко;
Округ № 13 — Геннадий Ильичев;
Округ № 14 — Алексей Вепрев;
Округ № 15 — Александр Квасов;
Округ № 16 — Владимир Мунханов;
Округ № 17 — Михаил Лунев;
Округ № 18 — Алексей Кудрявцев;
Округ № 19 — Сергей Юдин;
Округ № 20 — Павел Безденежных;
Округ № 21 — Юрий Коренев;
Округ № 22 — Руслан Долгушин;
Округ № 23 — Антонина Корочкина;
Округ № 24 — Григорий Вакуленко;
Округ № 25 — Евгений Цапаев;
Округ № 26 — Василий Донских;
Округ № 27 — Иван Гущин;
Округ № 28 — Евгений Стекачев;
Округ № 29 — Ольга Клевцова;
Округ № 30 — Алексей Колмаков;
Округ № 31 — Оксана Жучкова;
Округ № 32 — Александр Сафронов;
Округ № 33 — Ростислав Белых;
Округ № 34 — Иван Брилка;
Округ № 35 — Александр Панько.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, все кандидаты стали победителями предварительного голосования. Замена произошла только в округе № 20, по которому теперь выдвинут участник спецоперации Павел Безденежных.
В сентябре 2022 года Павел был мобилизован в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. При выполнении боевых задач работал в должности командира минометной батареи, ему присвоено звание капитана. Награжден медалями «За воинскую доблесть II степени» и «За храбрость».
Напомним, в этом году Президент России Владимир Путин утвердил кадровую программу «Время героев». В рамках ее реализации для участников и ветеранов СВО открываются возможности для развития в области госуправления, в том числе и при поддержке политических партий.
Кандидатуру Павла Безденежных, выдвинутую по инициативе секретарей реготделения Игоря Кобзева и горотделения Руслана Болотова, согласовал президиум Генсовета «Единой России» во главе с исполняющим обязанности секретаря Владимиром Якушевым.
«Партия выдвинула своих кандидатов для участия в предстоящих выборах. Все они одержали победу в предварительном голосовании. Это люди с активной жизненной позицией и желанием работать на благо Иркутска, — отметил секретарь городского отделения “Единой России”, мэр областного центра Руслан Болотов. — Очень важно, что в этом году партию на округе № 20 представит участник спецоперации Павел Безденежных. Действующие депутаты городской Думы также проявили себя в зоне СВО. Александр Панько добровольцем поехал на передовую, Ростислав Белых и Ольга Клевцова как волонтеры работали в больнице в Горловке Донецкой народной республики. Будем и дальше помогать нашим бойцам и оказывать поддержку новым регионам России».
Выборы депутатов Думы Иркутска пройдут 8 сентября в единый день голосования.