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Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Думу Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — «Единая Россия» утвердила кандидатов в депутаты Думы Иркутска восьмого созыва по всем 35 одномандатным избирательным округам.

Источник: пресс-служба администрации Иркутска

Решение принято на заседании местного политсовета.

Список:

Округ № 1 — Светлана Кузнецова;

Округ № 2 — Виталий Матвийчук;

Округ № 3 — Виктор Григоров;

Округ № 4 — Евгений Савченко;

Округ № 5 — Андрей Фоменко;

Округ № 6 — Дмитрий Красноштанов;

Округ № 7 — Алексей Савельев;

Округ № 8 — Артур Бектемиров;

Округ № 9 — Павел Кудеев;

Округ № 10 — Максим Булдаков;

Округ № 11 — Сергей Калиновский;

Округ № 12 — Александр Друзенко;

Округ № 13 — Геннадий Ильичев;

Округ № 14 — Алексей Вепрев;

Округ № 15 — Александр Квасов;

Округ № 16 — Владимир Мунханов;

Округ № 17 — Михаил Лунев;

Округ № 18 — Алексей Кудрявцев;

Округ № 19 — Сергей Юдин;

Округ № 20 — Павел Безденежных;

Округ № 21 — Юрий Коренев;

Округ № 22 — Руслан Долгушин;

Округ № 23 — Антонина Корочкина;

Округ № 24 — Григорий Вакуленко;

Округ № 25 — Евгений Цапаев;

Округ № 26 — Василий Донских;

Округ № 27 — Иван Гущин;

Округ № 28 — Евгений Стекачев;

Округ № 29 — Ольга Клевцова;

Округ № 30 — Алексей Колмаков;

Округ № 31 — Оксана Жучкова;

Округ № 32 — Александр Сафронов;

Округ № 33 — Ростислав Белых;

Округ № 34 — Иван Брилка;

Округ № 35 — Александр Панько.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, все кандидаты стали победителями предварительного голосования. Замена произошла только в округе № 20, по которому теперь выдвинут участник спецоперации Павел Безденежных.

В сентябре 2022 года Павел был мобилизован в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. При выполнении боевых задач работал в должности командира минометной батареи, ему присвоено звание капитана. Награжден медалями «За воинскую доблесть II степени» и «За храбрость».

Напомним, в этом году Президент России Владимир Путин утвердил кадровую программу «Время героев». В рамках ее реализации для участников и ветеранов СВО открываются возможности для развития в области госуправления, в том числе и при поддержке политических партий.

Кандидатуру Павла Безденежных, выдвинутую по инициативе секретарей реготделения Игоря Кобзева и горотделения Руслана Болотова, согласовал президиум Генсовета «Единой России» во главе с исполняющим обязанности секретаря Владимиром Якушевым.

«Партия выдвинула своих кандидатов для участия в предстоящих выборах. Все они одержали победу в предварительном голосовании. Это люди с активной жизненной позицией и желанием работать на благо Иркутска, — отметил секретарь городского отделения “Единой России”, мэр областного центра Руслан Болотов. — Очень важно, что в этом году партию на округе № 20 представит участник спецоперации Павел Безденежных. Действующие депутаты городской Думы также проявили себя в зоне СВО. Александр Панько добровольцем поехал на передовую, Ростислав Белых и Ольга Клевцова как волонтеры работали в больнице в Горловке Донецкой народной республики. Будем и дальше помогать нашим бойцам и оказывать поддержку новым регионам России».

Выборы депутатов Думы Иркутска пройдут 8 сентября в единый день голосования.