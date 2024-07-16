Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Думу Иркутска

«Партия выдвинула своих кандидатов для участия в предстоящих выборах. Все они одержали победу в предварительном голосовании. Это люди с активной жизненной позицией и желанием работать на благо Иркутска, — отметил секретарь городского отделения “Единой России”, мэр областного центра Руслан Болотов. — Очень важно, что в этом году партию на округе № 20 представит участник спецоперации Павел Безденежных. Действующие депутаты городской Думы также проявили себя в зоне СВО. Александр Панько добровольцем поехал на передовую, Ростислав Белых и Ольга Клевцова как волонтеры работали в больнице в Горловке Донецкой народной республики. Будем и дальше помогать нашим бойцам и оказывать поддержку новым регионам России».