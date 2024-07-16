Игорь Кобзев встретился с участником СВО из Братска, прибывшим в Приангарье в отпуск

«Хотел бы поздравить с присвоением очередного воинского звания. Когда мы познакомились, вы были майором запаса, теперь — уже полковник. Важно, что многие жители Иркутской области достойно показывают себя во время СВО, это видит командование и продвигает ребят по службе. Мы со своей стороны тоже ведем работу, чтобы вы с сослуживцами знали, что мы помним о вас, поддерживаем и всегда готовы помочь словом и делом. Намерены возобновить наши телемосты с теми земляками, кого отмечают государственными наградами, чтобы они смогли пообщаться с родными», — сказал Губернатор.