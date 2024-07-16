Игорь Кобзев встретился с участником СВО из Братска, прибывшим в Приангарье в отпуск

Сейчас военнослужащий, ушедший на СВО в сентябре 2022 года по мобилизации, находится в отпуске, после которого вновь отправится за «ленточку».
Игорь Кобзев рассказал, что с Романом Рахманкуловым познакомился давно, еще при формировании полка в Новосибирске.
«Хотел бы поздравить с присвоением очередного воинского звания. Когда мы познакомились, вы были майором запаса, теперь — уже полковник. Важно, что многие жители Иркутской области достойно показывают себя во время СВО, это видит командование и продвигает ребят по службе. Мы со своей стороны тоже ведем работу, чтобы вы с сослуживцами знали, что мы помним о вас, поддерживаем и всегда готовы помочь словом и делом. Намерены возобновить наши телемосты с теми земляками, кого отмечают государственными наградами, чтобы они смогли пообщаться с родными», — сказал Губернатор.
Напомним, в своем Послании областному парламенту Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул: Правительство региона системно разрабатывает и внедряет новые меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. В перечень, утвержденный распоряжением Губернатора от 6 февраля 2023 года № 338-р, входят 39 таких мер, среди них — выплаты, льготы, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве, медицинская, юридическая, психологическая помощь и др.
Роман Рамханкулов на встрече передал привет главе и всем жителям Иркутской области от сослуживцев, поблагодарил за доставку гуманитарной помощи и работу представителей Правительства Иркутской области и муниципалитетов в зоне СВО.
«Когда с Губернатором встречались на СВО, он сказал: Будешь в Иркутске, обязательно заходи. Вот я решил прийти, передать приветы и благодарности от товарищей. Потому что много вопросов нам помогают решать. Простой пример — командир нашей танковой роты спросил у Игоря Кобзева, можно ли получить муниципальную квартиру, и через два дня квартира была выделена. Вообще не было ни одного вопроса, с которым нам бы не помогали. Поэтому мы все на позитиве, у ребят настроение хорошее. Двигаемся вперед, все идет по плану», — рассказал Роман Рамханкулов.
Как отметил Игорь Кобзев, Роман Рамханкулов и его сослуживцы подали заявки на участие в программе «Время героев», которую реализуют по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря участию в программе участники СВО смогут пройти подготовку для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях, отмечает пресс-служба Правительства региона.
"Не только высший командный состав участвует в ней, все, до последнего солдата, у кого есть высшее образование. Чтобы потом, уже после службы, помогать развивать наше государство. Я так скажу: чтобы служить народу, так же, как сейчас служим России, — добавил военнослужащий.
В Иркутской области прорабатывается вопрос создания Байкальской школы кадрового резерва. В ней будет вестись подготовка управленческих кадров для системы муниципального управления Иркутской области. Планируется, что обучение в данной школе смогут проходить и участники специальной военной операции.
На встрече Роман Рамханкулов также сообщил, что планирует принять участие в выборах депутатов в Думу Братского района.