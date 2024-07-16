Дмитрий Демешин: будем работать над тем, чтобы наши студенты оставались в родном регионе

Дмитрий Демешин встретился с выпускниками Дальневосточного государственного медицинского университета и ординаторами первого года обучения. Врио губернатора обсудил с молодыми специалистами их планы на жизнь, будущую карьеру, а также то, чем край может помочь медицине. Студенты спрашивали о мерах поддержки молодых специалистов, повышении квалификации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Здравоохранение — одна из самых сфер, на которую врио губернатора обращает самое пристальное внимание. Отрасль испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Чтобы улучшить ситуацию, глава региона уже поручил увеличить выплаты, которые получают медики, согласившиеся работать в сфере сельского здравоохранения. Попутно, по инициативе Дмитрия Демешина, будут прорабатываться другие системные решения наболевшей проблемы. Именно для этого врио проводит подобные встречи со студентами-медиками, которые готовы работать в крае, но при обеспечении ряда социальных условий.
— У нас в регионе много высококвалифицированных врачей и мне бы хотелось, чтобы вы к ним присоединились, реализовали свое призвание, продолжили развивать здравоохранение и заботиться о здоровье наших жителей, — сказал Дмитрий Демешин. Для поддержки молодых специалистов в Хабаровском крае разработан перечень мер: ежемесячные денежные выплаты и компенсация оплаты найма жилых помещений медицинским работникам госучреждений здравоохранения; предоставление студентам вузов, обучающимся по целевому договору, социальных выплат на время обучения, увеличение мест для целевой подготовки в ординатуре. Сейчас в рамках гранта из краевого бюджета по наиболее востребованным специальностям обучаются 22 человека, восемь заканчивают обучение и приступят к работе в учреждениях здравоохранения в конце года. — В этом году для нужд края планируется принять в краевую целевую ординатуру не менее 64 ординаторов. В дальнейшем такая практика будет только расширяться, — отметил руководитель Хабаровского края. Отвечая на вопрос о повышении квалификации, зам. председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что в 2025 году более 200 врачей из Хабаровского края будут направлены в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Им оплатят проезд до Москвы и проживание.