Дмитрий Демешин: будем работать над тем, чтобы наши студенты оставались в родном регионе

— У нас в регионе много высококвалифицированных врачей и мне бы хотелось, чтобы вы к ним присоединились, реализовали свое призвание, продолжили развивать здравоохранение и заботиться о здоровье наших жителей, — сказал Дмитрий Демешин. Для поддержки молодых специалистов в Хабаровском крае разработан перечень мер: ежемесячные денежные выплаты и компенсация оплаты найма жилых помещений медицинским работникам госучреждений здравоохранения; предоставление студентам вузов, обучающимся по целевому договору, социальных выплат на время обучения, увеличение мест для целевой подготовки в ординатуре. Сейчас в рамках гранта из краевого бюджета по наиболее востребованным специальностям обучаются 22 человека, восемь заканчивают обучение и приступят к работе в учреждениях здравоохранения в конце года. — В этом году для нужд края планируется принять в краевую целевую ординатуру не менее 64 ординаторов. В дальнейшем такая практика будет только расширяться, — отметил руководитель Хабаровского края. Отвечая на вопрос о повышении квалификации, зам. председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что в 2025 году более 200 врачей из Хабаровского края будут направлены в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Им оплатят проезд до Москвы и проживание.