Харрис предложила Вэнсу встретиться на дебатах вице-президентов США

Бывший американский лидер Дональд Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Экс-президент перечислил заслуги своего назначенца, среди которых служба в морской пехоте, выпуск из Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий и активизм. Трамп подчеркнул, что усердия сенатора во время предвыборной кампании «сфокусированы на американских рабочих, фермерах». Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.