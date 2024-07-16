Харрис предложила Вэнсу встретиться на дебатах вице-президентов США

«Камала Харрис позвонила сенатору Джей Ди Вэнсу и поздравила его с избранием кандидатом в напарники бывшего президента Дональда Трампа. Чиновник добавил, что Харрис выразила “надежду, что эти двое смогут встретиться на дебатах вице-президентов, предложенных CBS News”», — говорится в публикации.
Отмечается, что дебаты могут состояться либо 23 июля, либо 13 августа. Штаб Байдена согласился на проведение мероприятие. Сторона Трампа также не отказалась, а приняла приглашение Fox News на противостояние.
Бывший американский лидер Дональд Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Экс-президент перечислил заслуги своего назначенца, среди которых служба в морской пехоте, выпуск из Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий и активизм. Трамп подчеркнул, что усердия сенатора во время предвыборной кампании «сфокусированы на американских рабочих, фермерах». Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.
Позднее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск поддержал выдвижение Вэнса на пост вице-президента США. Он похвалил за этот выбор Трампа.
Подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен заявил, что Вэнс — реалист и прогматик, обладающий опытом, которого нет у многих американских политических лидеров.
Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ «безумным» решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия на Украину и влияние Джо Байдена на решение об этих поставках будут значительно ограничены. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.