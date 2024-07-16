В Пермском крае за депутатский статус будут бороться более 1000 человек

«Избирательные комиссии Пермского края завершили прием документов на выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в Заксобрание Пермского края и в депутаты представительных органов муниципалитетов. Всего для участия в сентябрьских выборах выдвинулись 1037 кандидатов. Из них 925 представляют политические партии, 112 — самовыдвиженцы», — говорится в сообщении.