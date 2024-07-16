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В Пермском крае за депутатский статус будут бороться более 1000 человек

В Пермском крае 1037 кандидатов, включая представителей партий и самовыдвиженцев, будут бороться на сентябрьских выборах за депутатские мандаты. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

«Избирательные комиссии Пермского края завершили прием документов на выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в Заксобрание Пермского края и в депутаты представительных органов муниципалитетов. Всего для участия в сентябрьских выборах выдвинулись 1037 кандидатов. Из них 925 представляют политические партии, 112 — самовыдвиженцы», — говорится в сообщении.

Большая часть кандидатов — представители «Единой России» — 371 человек. Вторую строчку по количеству выдвиженцев занимает партия ЛДПР — 199 кандидатов. От «Справедливой России» выдвигаются 122 человека, КПРФ — 110 кандидатов. Еще 105 человек выдвинула «Российская партия пенсионеров», 16 — «Новые люди», два — «Коммунисты России».

Голосование на выборах состоится 6—8 сентября 2024 года.

Ранее «Комсомолка» писала, что Армен Бежанян, наиболее известный, как Арменка в популярном пермском сериале «Реальные пацаны» заявил о желании участвовать в выборах в Думу родного города Осы.