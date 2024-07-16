Токаев назначил новых послов в ряде стран

Абзал Сапарбекулы родился 6 августа 1975 года в Жамбылской области. В 1999 году окончил Ближневосточный технический университет в Анкаре (специальность «Международные отношения»), в 1993 году — Центр обучения турецкому языку. Трудовую деятельность начал с должности референта, атташе Министерства иностранных дел РК (2000−2003). Затем работал в посольстве РК в Турции (2003−2008), НК «Қазақстан темір жолы» (2008), представительстве РК при Европейском отделении ООН в Женеве (2008−2011), Тюркском совете (2011−2014), Совете сотрудничества тюркоязычных государств / Тюркский совет в Стамбуле (2014−2017). С апреля 2017 года по март 2022 года был послом РК в Турции.