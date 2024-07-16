Токаев назначил новых послов в ряде стран

Соответствующие указы 16 июля 2024 года опубликовали на сайте Акорды.
«Указом главы государства Сапарбекулы Абзал назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Венгрии».
Другим указом президента Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобожден от должности посла РК в Венгрии.
С апреля 2022 года по апрель 2024-го он занимал должность президента фонда «Отандастар».
«Указом главы государства Айсариев Искандер Жусупулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Албания».
А другим указом президента посол РК в Турции Сапиев Еркебулан Оналбекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Албания по совместительству.
С апреля 2023 года он занимал должность посла по особым поручениям МИД РК.