Двое учителей из Братска получат премию губернатора Иркутской области

В Приангарье подвели итоги конкурса «Лучший учитель». Соответствующее распоряжение подписал глава Иркутской области Игорь Кобзев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона, сообщает информационное агентство «ТК Город».
В списке лучших — 20 педагогов из разных городов и районов Приангарья. В их числе учитель начальных классов гимназии № 1 Братска Виктория Леонова и учитель информатики школы № 1 Братска Людмила Нестерова.
На сайтах учебных заведений указано, что оба педагога имеют высшее образование. Общий стаж работы Виктории Леоновой — 25 лет, стаж Людмилы Нестеровой — 13 лет.
Среди критериев, по которым оценивали конкурсантов, — наличие собственных педагогических разработок, образовательные достижения обучающихся у учителя в урочной и внеурочной деятельности, результативность использования образовательных технологий, участие учителя в научно-практических мероприятиях, профессиональное развитие, внеурочная работа и многое другое.