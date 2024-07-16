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Двое учителей из Братска получат премию губернатора Иркутской области

Двое учителей из Братска вошли в число лучших педагогов региона в 2024 году. Каждый из них получит премию губернатора Иркутской области в размере 100 тысяч рублей.

В Приангарье подвели итоги конкурса «Лучший учитель». Соответствующее распоряжение подписал глава Иркутской области Игорь Кобзев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона, сообщает информационное агентство «ТК Город».

В списке лучших — 20 педагогов из разных городов и районов Приангарья. В их числе учитель начальных классов гимназии № 1 Братска Виктория Леонова и учитель информатики школы № 1 Братска Людмила Нестерова.

На сайтах учебных заведений указано, что оба педагога имеют высшее образование. Общий стаж работы Виктории Леоновой — 25 лет, стаж Людмилы Нестеровой — 13 лет.

Среди критериев, по которым оценивали конкурсантов, — наличие собственных педагогических разработок, образовательные достижения обучающихся у учителя в урочной и внеурочной деятельности, результативность использования образовательных технологий, участие учителя в научно-практических мероприятиях, профессиональное развитие, внеурочная работа и многое другое.