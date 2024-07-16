Виталий Хоценко рассказал, как идёт ремонт трассы Называевск — Исилькуль

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ремонте дороги Называевск — Исилькуль, которую приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
В прошлом году на данном участке дорожники отремонтировали более 30 километров, в этом году трассу общей протяжённостью порядка 75 километров, продолжают обновлять. Дорожники ведут ремонтные работы сразу на двух участках в границах Называевского района.
«Продолжаем ремонтировать трассу Называевск — Исилькуль. Работы здесь ведутся в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”, который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Ремонт дорог держу на личном контроле», — сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Подрядчик работ — компания «СибАгро». Рабочие уже завершили фрезерование старого дорожного полотна, устранили пучины и укрепили основание дороги с добавлением цемента. На двухкилометровом участке ещё предстоит уложить верхний слой покрытия, нанести разметку и установить дорожные знаки.
Другая подрядная организация ООО «СибРос» приступила к ремонту участка на 69 — 70 км. На объекте выполняются подготовительные работы.
В соответствии с планами ремонт дороги Называевск — Исилькуль будет продолжен в 2025 году на участке 37 — 43 км и в 2026 году планируется отремонтировать участок 43 — 45,7 км.