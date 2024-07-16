Виталий Хоценко рассказал, как идёт ремонт трассы Называевск — Исилькуль

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ремонте дороги Называевск — Исилькуль, которую приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В прошлом году на данном участке дорожники отремонтировали более 30 километров, в этом году трассу общей протяжённостью порядка 75 километров, продолжают обновлять. Дорожники ведут ремонтные работы сразу на двух участках в границах Называевского района.