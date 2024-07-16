В Восточном военном округе завершен весенний призыв

В Восточном военном округе закончился весенний призыв граждан на военную службу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
Военными комиссариатами округа призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 9,5 тысяч граждан, проживающих на территории Дальневосточного Федерального округа.
На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечили военной формой одежды по сезону. Также каждому призывнику выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.
Помимо этого, военнослужащие по призыву получили персональные электронные карты, на которых храниться, и дополняется информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.
Напоминаем, что все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2024 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, в местах их постоянной дислокации.