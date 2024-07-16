Александр Галкин проверил ход строительства соцобъектов в пяти районах Приангарья

Он посетил Тулунский, Нижнеудинский, Зиминский, Заларинский и Черемховский районы.
«Традиционно лето — активная пора строек и капитального ремонта. Хочу отметить, что все подрядные организации набрали неплохие темпы производства работ. Важно в этот период не снижать темпы, а наоборот их наращивать. Такую задачу поставил Губернатор Игорь Кобзев», — отметил Александр Галкин.
В Тулуне глава областного минстроя посетил стройплощадку детского сада на 240 мест «Лучик». На объекте завершен комплекс подготовительных работ, выполнены монолитные работы цокольной части учреждения. Министр поручил увеличить численный состав на объекте строительства и не допустить срыва сроков календарного графика выполнения работ. Объект планируют сдать в январе 2026 года.
В Нижнеудинске он проинспектировал ход строительства нового жилья в микрорайоне Восточный. Сейчас там возводят четыре блок-секции. Александр Галкин отметил высокие темпы работ и дал поручение подрядной организации приступить к завозу инертных материалов и начать выполнять комплекс работ по благоустройству территории. Планируемая дата ввода в эксплуатацию домов в Восточном — 4 квартал 2024 года.
В Зиме министр оценил степень готовности нового ФОКа. Сейчас объект готов на 66% и будет сдан в декабре 2024 года Кроме того, в Зиме активно продолжается программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Многоквартирные дома возводят на улицах Клименко, Краснопартизанская и Ярославского. Все они должны быть сданы до конца 2024 года, уточняет пресс-служба областного Правительства.
В городе Залари Александр Галкин осмотрел реконструкцию здания школы № 2. Сейчас готовность объекта составляет 61%. Завершение всех строительно-монтажных работ и ввод объекта планируется на конец 2024 года.
Также министр проверил строительство Заларинской детской поликлиники на 100 посещений в смену. Готовность объекта составляет 86%, планируется, что в октябре 2024 года она будет сдана в эксплуатацию.
В городе Черемхово более чем наполовину выполнены работы по строительству детского сада на 110 мест. Ввод объекта планируется в декабре 2024 года. Также в Черемхово по программе переселения из ветхого и аварийного жилья возводят многоквартирные дома на улицах Белинского, Орджоникидзе и Шевченко. Планируемый ввод сдачи объектов — декабрь 2024 года.