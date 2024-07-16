Александр Галкин проверил ход строительства соцобъектов в пяти районах Приангарья

В Зиме министр оценил степень готовности нового ФОКа. Сейчас объект готов на 66% и будет сдан в декабре 2024 года Кроме того, в Зиме активно продолжается программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Многоквартирные дома возводят на улицах Клименко, Краснопартизанская и Ярославского. Все они должны быть сданы до конца 2024 года, уточняет пресс-служба областного Правительства.