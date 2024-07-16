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Решение Путина: 10 тысяч на сборы в школу 2024 и как их получить

Деньги можно взять из маткапитала.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Владимир Путин предложил россиянам использовать часть материнского капитала для того, чтобы собрать ребенка в школу. Идею он высказал на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Однако сумма, которую можно взять на эти цели ограничена и составляет десять тысяч рублей.

«Давайте мы для начала сделаем это десять тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и все», — сказал Путин.

По словам президента, после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала в нем остается еще небольшая сумма, с которой ничего уже нельзя сделать и это неправильно.

Для малоимущих и многодетных продолжается поддержка по нацпроекту «Семья», а именно предусмотрена компенсация расходов или получение бесплатной одежды для школы. Сохраняется ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для тех слоев населения, чей прожиточный минимум меньше минимума для детей. Однако следует не забывать, что подобную выплату необходимо ежегодно продлять в ПФР.