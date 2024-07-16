Решение Путина: 10 тысяч на сборы в школу 2024 и как их получить

«Давайте мы для начала сделаем это десять тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и все», — сказал Путин.