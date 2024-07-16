Зеленский заявил о «позитивных сигналах» в вопросе ударов по России

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию средств дальнего радиуса действия. Есть точка, из которой вылетает ракета или бомба, и мы понимаем, откуда она летит, и несправедливо, что мы не можем нанести удар на месту, откуда она летит», — сказал он на пресс-конференции (цитата по Politico).
В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары западным оружием по России, но только в районе Харькова. Он признавал, что это решение может привести к эскалации конфликта, но счел такое развитие событий маловероятным. Аналогичное решение приняли Германия и Франция. Президент РФ Владимир Путин заявил, что думает над ответными шагами.