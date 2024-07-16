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Мадуро пригласил Лукашенко в Венесуэлу на «хороший обед»

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Глава Венесуэлы Николас Мадуро пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко посетить страну и пообещал угостить его хорошим обедом из местных продуктов, сообщила пресс-служба Совмина Беларуси в официальном Telegram-канале.

Источник: Sputnik.by

Это приглашение венесуэльский президент озвучил во время встречи в Каракасе с главой белорусского правительства Романом Головченко. Мадуро попросил передать Лукашенко, что будет ждать его в Венесуэле.

«Я буду ждать его здесь с очень хорошим обедом, и все, что он будет пробовать, будет местного производства», — сказал Мадуро на встрече с белорусским премьером.

Глава государства также рассказал, что, когда он занимал пост министра иностранных дел Венесуэлы и сопровождал в поездке в Беларусь президента Уго Чавеса, Лукашенко угощал их блюдами, поясняя, из каких ингредиентов они состояли.

«Например, мы начинаем есть курицу, он говорит: “Эта курица была выращена в таком-то хозяйстве”. Он все знает», — пояснил Мадуро.

По словам венесуэльского президента, все подававшиеся во время визита блюда были приготовлены из местных белорусских продуктов. То же самое он намерен теперь сделать и в Венесуэле.

Визит в Каракас

Белорусская делегация во главе с премьер-министром прибыла в Каракас в минувшее воскресенье.

В рамках официального визита уже состоялись переговоры Головченко с главой венесуэльского МИД Иваном Хилем. В ходе встречи премьер Беларуси отметил, что в ближайшее время в Венесуэле состоятся президентские выборы и что в Минске с большим нетерпением ждут визита президента Венесуэлы.

В понедельник белорусский премьер посетил Национальный пантеон Венесуэлы, где оставил запись для почетных гостей, а также пообщался с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Лукашенко Александр