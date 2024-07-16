Назначен третий замминистра экологии Красноярского края

Елена Орабинская почти 20 лет посвятила вопросам экологии. В 2008 году она работала государственным инспектором в Службе по контролю в сфере природопользования. Затем занимала должность замначальника отдела государственного экологического надзора и курировала работу оперативной группы инспекторов.