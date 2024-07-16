Более шести тысяч вопросов: Дмитрий Демешин провел свой первый прямой эфир

По словам врио главы, уже с первого взгляда стало ясно, что горожан очень беспокоит состояние дорог как в краевой столице, так и за ее пределами. Именно по этой теме было больше всего сообщений, просьб помочь и вопросов. Дмитрий Демешин сказал, что все проблемные участки, о которых написали во время эфира, будут отремонтированы. Также в регионе уже вовсю приводят дороги в порядок. Например, в Хабаровске восстановили семь улиц, в Городе юности четыре и в пригороде краевой столицы — пять.