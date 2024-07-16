Более шести тысяч вопросов: Дмитрий Демешин провел свой первый прямой эфир

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провел свой первый прямой эфир в социальных сетях. Трансляцию можно было увидеть сразу на трех площадках. Всего Дмитрий Викторович получил более шести тысяч вопросов, и на все в скором времени будут даны ответы.
«Открытость власти, защита людей, их прав, ожиданий и запросов — главный принцип моей работы, и убежден, что это будет главный принцип работы власти. Конечно, сегодня не получится ответить на все, но точно все вопросы будут проанализированы и на все даны ответы в личных сообщениях. Будем их решать вместе с вами», — подчеркнул Дмитрий Демешин в начале онлайн-общения с жителями.
По словам врио главы, уже с первого взгляда стало ясно, что горожан очень беспокоит состояние дорог как в краевой столице, так и за ее пределами. Именно по этой теме было больше всего сообщений, просьб помочь и вопросов. Дмитрий Демешин сказал, что все проблемные участки, о которых написали во время эфира, будут отремонтированы. Также в регионе уже вовсю приводят дороги в порядок. Например, в Хабаровске восстановили семь улиц, в Городе юности четыре и в пригороде краевой столицы — пять.
Но, как подчеркнул Дмитрий Викторович, этого недостаточно, ведь ямочный ремонт не решит проблемы.
«За краевые дороги нужно браться программно-целевым способом — так мы и будем делать. Будем выстраивать систему полноценного функционирования регионального дорожного фонда: с правительством, администрациями наших городов, районов и поселков, опираясь на мнение жителей. Расставим приоритеты в ремонте и строительстве дорог, составим понятный план с четкими датами», — сказал врио главы Хабаровского края.
Коснулись не только дорог, но и благоустройства придомовых территорий. Здесь врио губернатора напомнил, что на этот год на программу ремонта дворовых территорий дополнительно привлечено 677 миллионов рублей, что позволит привести в порядок около 100 объектов в разных районах края.
Отдельно прошлись по сфере здравоохранения, которая очень волнует местных жителей, так как есть много проблем в получении качественных медицинских услуг. К счастью, они постепенно решаются. Например, недавно сдвинулось с мертвой точки обеспечение инсулином людей, болеющих сахарным диабетом. А сама сфера здравоохранения скоро будет реформирована, и будут разработаны новые меры поддержки для врачей.
«На основе их заключений данная сфера будет реформирована. Но не посредством уменьшения количества больниц и поликлиник, а наполнением их качественным содержанием. Это касается в том числе и решений для удобной, понятной и эффективной записи к врачам, и развития высокотехнологичной медицинской помощи, и решения важнейшего вопроса нехватки медицинских кадров», — заявил врио губернатора.
Были и частные вопросы, например, от жительницы села Заозерное. Жена бойца СВО пожаловалась главе региона, что у нее проблемы с частным домом, в котором она проживает. Дмитрий Демешин поручил сразу после эфира связаться с женщиной и взял ситуацию на личный контроль. Отметил, что помощь участникам СВО и их семьям — абсолютный приоритет в работе правительства края, и в настоящее время в регионе прорабатываются новые меры поддержки.
Всего Дмитрий Викторович смог ответить на более чем 40 вопросов. На все остальные ответы будут даны в скором времени.