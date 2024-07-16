Ашимбаев: Прежние методы управления и система мотивации уже не гарантируют экономическое благополучие

Предусмотрено множество других конкретных шагов, направленных на развитие здорового рынка. Их важность еще и в том, что они работают преж­де всего на развитие среднего предпринимательства. Сегодня этот сегмент экономики представлен в Казахстане довольно слабо. До сих пор внимание государства было нацелено на поддержку двух полюсов — крупного, а также малого и микробизнесов. Между тем растущий средний бизнес, активно осва­ивающий новые рынки, в состоянии стабильно обеспечивать рабочие места, давать ощутимый страновой экономический эффект и поддерживать здоровую конкурентную среду. Поэтому средний бизнес — стержень новой экономической модели главы государства.