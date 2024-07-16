Назначен новый руководитель отдела МВД в Пермском округе

Илья Веселков родился в Нытве Пермской области в 1974 году. В 2001 году окончил Уральскую академию государственной службы. Службу в МВД начал в 1995 году с должности участкового инспектора милиции ОВД Нытвенского района, позже руководил отделением по борьбе с экономическими преступлениями, являлся заместителем начальника полиции, начальником отделения по работе с личным составом, а позже возглавлял отдел МВД России по Нытвенскому району. Последние четыре года был начальником отдела МВД России по Добрянскому городскому округу.