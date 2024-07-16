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Назначен новый руководитель отдела МВД в Пермском округе

Вчера начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов представил личному составу отдела МВД России «Пермский» нового начальника — полковника полиции Илью Веселкова. Об этом сообщает пресс-служба главка.

Источник: ГУ МВД по Пермскому краю

«Убежден, практический опыт работы в различных подразделениях полиции позволит Илье Владимировичу эффективно решать задачи по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на вверенной территории», — заявил Александр Щеглов.

Илья Веселков родился в Нытве Пермской области в 1974 году. В 2001 году окончил Уральскую академию государственной службы. Службу в МВД начал в 1995 году с должности участкового инспектора милиции ОВД Нытвенского района, позже руководил отделением по борьбе с экономическими преступлениями, являлся заместителем начальника полиции, начальником отделения по работе с личным составом, а позже возглавлял отдел МВД России по Нытвенскому району. Последние четыре года был начальником отдела МВД России по Добрянскому городскому округу.