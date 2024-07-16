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Сэкономить 45 млрд тенге ($95 млн) помогло АФМ бюджету Казахстана

АЛМАТЫ, 16 июл — Sputnik. Агенство по финансовому мониторингу при проверке расходования бюджетных средств за первые полгода 2024 нашли завышение цен в 35 госпроектах, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Пресс-служба АФМ

Общая стоимость проекта превышала 300 млрд тенге, после правок АФМ снизилась на 15% или почти 45 млрд тенге.

«Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на сумму 19,2 млрд тенге», — говорится в сообщении.

Кроме того, за первое полугодие 2024 в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования. Превентивно заблокировано 14 тысяч ссылок на противоправный контент и ликвидировано более 100 противоправных чатов и аккаунтов.

В целом, по уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с 48,3 до 164,4 млрд тенге), в том числе «живыми деньгами» в 7 раз (с 11 до 79 млрд тенге).

экономика