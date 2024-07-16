Военная операция на Украине, день 874-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 13 дронов над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областями и Крымом. Владимир Зеленский сообщил, что Киев добился прогресса в вопросе использования оружия Запада для ударов по России. Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Москвой для завершения украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.