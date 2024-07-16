Военная операция на Украине, день 874-й

9:35.
9:27 Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после сообщений о зверствах ВСУ в отношении пленных заявил, что к украинским военным не может быть никакого милосердия, гуманности и пощады, у них нет права на жизнь.
9:20 Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите премьера Моди в Россию, сообщает Economic Times. Также Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре на фоне инцидента.
9:06 Возгорание сухой травы произошло из-за падения обломков украинского БПЛА ночью в поселке городского типа Подгоренский Воронежской области. Ранен мужчина, повреждены два дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
8:54 Административное здание повреждено в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
8:46 Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, произошли в Житомирской области Украины, сообщила «Страна.ua».
8:40.
8:33 Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ, пострадали четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
8:27 Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, заявил в интервью Fox News кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.
8:23 Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что номинация сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала «катастрофой» для Украины, сообщает Politico.
8:19 Украинский дрон ночью сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
8:15 Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Черниговской области Украины.
8:13 Взрывы утром произошли в городе Каневе Черкасской области Украины, сообщило издание «Обозреватель».
8:10.
8:09 Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России, заявил Владимир Зеленский.
8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областями и Крымом — Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 874-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.