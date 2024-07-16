Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военная операция на Украине, день 874-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 13 дронов над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областями и Крымом. Владимир Зеленский сообщил, что Киев добился прогресса в вопросе использования оружия Запада для ударов по России. Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Москвой для завершения украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:35.

9:27 Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после сообщений о зверствах ВСУ в отношении пленных заявил, что к украинским военным не может быть никакого милосердия, гуманности и пощады, у них нет права на жизнь.

9:20 Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите премьера Моди в Россию, сообщает Economic Times. Также Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре на фоне инцидента.

9:06 Возгорание сухой травы произошло из-за падения обломков украинского БПЛА ночью в поселке городского типа Подгоренский Воронежской области. Ранен мужчина, повреждены два дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

8:54 Административное здание повреждено в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

8:46 Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, произошли в Житомирской области Украины, сообщила «Страна.ua».

8:40.

8:33 Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ, пострадали четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:27 Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, заявил в интервью Fox News кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

8:23 Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что номинация сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала «катастрофой» для Украины, сообщает Politico.

8:19 Украинский дрон ночью сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

8:15 Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Черниговской области Украины.

8:13 Взрывы утром произошли в городе Каневе Черкасской области Украины, сообщило издание «Обозреватель».

8:10.

8:09 Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России, заявил Владимир Зеленский.

8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областями и Крымом — Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 874-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.