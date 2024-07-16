Медведев призвал казнить ответственных за расстрел военнопленных России

Впервые об убийстве пленного написала газета The New York Times со ссылкой на врача из Германии Каспара Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне Киева. По словам Гроссе, двое украинских солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского». Помимо него были убиты еще двое российских военных, сдавшихся в плен. В связи с этим Следственный комитет России начал расследование.