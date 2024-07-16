Владимир Путин по видеосвязи запустил металлургическое производство в Кулебаках

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске нескольких объектов металлургической промышленности. Среди них оказался и комплекс печей по производству специальных сплавов и сталей АО «Русполимет» в Нижегородской области. Их ввод в эксплуатацию позволит предприятию увеличить выпуск жаропрочных сталей, сплавов и изделий для высокотехнологичных отраслей почти в два раза. Кроме того, в рамках программы импортозамещения группа «Русполимет» начала производство газостатов, которые используются в авиапромышленности и судостроении.