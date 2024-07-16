Владимир Путин по видеосвязи запустил металлургическое производство в Кулебаках

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске металлургического производства в Кулебаках. Мероприятие приурочено ко Дню металлурга, который отмечается 21 июля. Об этом сообщается на сайте кремля.
-На этой неделе у нас праздник — хороший, большой, касается почти 700 тысяч человек — это День работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России. Я всех вас сердечно поздравляю с наступающим Днём металлурга.
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске нескольких объектов металлургической промышленности. Среди них оказался и комплекс печей по производству специальных сплавов и сталей АО «Русполимет» в Нижегородской области. Их ввод в эксплуатацию позволит предприятию увеличить выпуск жаропрочных сталей, сплавов и изделий для высокотехнологичных отраслей почти в два раза. Кроме того, в рамках программы импортозамещения группа «Русполимет» начала производство газостатов, которые используются в авиапромышленности и судостроении.
— Открыли сегодня новый участок по производству специальных сплавов и сталей в Кулебаках. Металлургия — важнейшая отрасль для региона, доля которой превышает 14% в общем объеме обрабатывающей промышленности. На металлургических предприятиях трудится более 23 тысяч человек. Производства, несмотря ни на что, продолжают расти и развиваться.