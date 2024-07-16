Орбан раскрыл планы Трампа на Украину

«Мы не можем ожидать никакой мирной инициативы от [Трампа] до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве миротворца», — приводит издание слова венгерского премьера.