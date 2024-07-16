Андрей Тарасенко вернулся во Владивосток уже в ранге федерального чиновника

«В настоящее время очень важно то, что делает Морской университет по подготовке кадров в сфере экономики и логистики, для работы на новых портовых мощностях. Морехозяйственный комплекс на Дальнем Востоке нуждается в специалистах, которые свяжут реку, море, а также железнодорожные и автомобильные пути. Теперь, когда вы постигли азы профессии, вы будете вносить свой вклад в развитие портовой системы Дальнего Востока — от Владивостока до Охотска. Со своей стороны, мы будем вам помогать, поддерживать, чтобы молодым специалистам было комфортно работать», — сказал Андрей Тарасенко, обращаясь к выпускникам.