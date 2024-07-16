Андрей Тарасенко вернулся во Владивосток уже в ранге федерального чиновника

Представители приморских стивидорных компаний на совещании, которое провёл во Владивостоке глава Росморречфлота Андрей Тарасенко (бывший и.о.губернатора Приморья), подняли наболевшую тему — перманентные проблемы с вывозом грузов по железной дороге в западном направлении и возникающем при этом дисбалансе накопления экспортных и импортных грузов в морских терминалах региона, сообщает ИА PrimaMedia.
В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Приморского края Ленар Нуриев, руководитель Администрации морских портов (АМП) Приморского края и Восточной Арктики Андрей Дрегваль, генеральный директор Росморпорта Сергей Пылин, руководители стивидорных компаний и представители подведомственных организаций.
Глава ведомства считает, что частичным решением проблемы с вывозом грузов может стать более активное использование транзитного потенциала речных артерий (увы, но это точно не для Приморья, а для Хабаровского края — прим. ред.).
«В настоящее время Росморречфлот совместно с рядом регионов разрабатывает проекты по развитию речных логистических хабов для объединения морских, железнодорожных и автомобильных перевозок с выходом на реку. Стивидорным компаниям предложено принять активное участие в развитии таких маршрутов и строительстве хабов для перевалки грузов», — говорится в пресс-релизе Росморречфлота.
Реконструкция причалов рыбпорта в Корсакове обойдется почти в 6,5 млрд рублей.
Андрей Тарасенко на совещании представил проект создания единой региональной лоцманской организации в виде некоммерческого автономного предприятия. Руководители стивидорных компаний поддержали инициативу и выразили готовность изучить предложенную форму взаимодействия при создании организации.
Также обсуждались вопросы строительства пяти балкерных судов для работы в Дальневосточном бассейне и проведение дноуглубительных работ на фарватере в акватории местных морских портов.
Во Владивостоке Андрей Тарасенко также принял участие в церемонии торжественного вручения дипломов 154 выпускникам МГУ имени адмирала Г. И. Невельского.
«В настоящее время очень важно то, что делает Морской университет по подготовке кадров в сфере экономики и логистики, для работы на новых портовых мощностях. Морехозяйственный комплекс на Дальнем Востоке нуждается в специалистах, которые свяжут реку, море, а также железнодорожные и автомобильные пути. Теперь, когда вы постигли азы профессии, вы будете вносить свой вклад в развитие портовой системы Дальнего Востока — от Владивостока до Охотска. Со своей стороны, мы будем вам помогать, поддерживать, чтобы молодым специалистам было комфортно работать», — сказал Андрей Тарасенко, обращаясь к выпускникам.