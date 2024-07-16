Председатель Нацбанка Казахстана доложил Токаеву о состоянии активов ЕНПФ

Тимур Сулейменов:
- отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в январе-июне 2024 года;
- проинформировал о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации;
- доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики;
- рассказал о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов;
- сообщил о ходе реализации поручений Главы государства по реализации проектов по развитию Национальной платежной системы и принципов Открытого банкинга, созданию Антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников.
По итогам встречи Токаев поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.