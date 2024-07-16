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Председатель Нацбанка Казахстана доложил Токаеву о состоянии активов ЕНПФ

АЛМАТЫ, 16 июл — Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, сообщает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Тимур Сулейменов:

  • отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в январе-июне 2024 года;
  • проинформировал о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации;
  • доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики;
  • рассказал о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов;
  • сообщил о ходе реализации поручений Главы государства по реализации проектов по развитию Национальной платежной системы и принципов Открытого банкинга, созданию Антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников.

По итогам встречи Токаев поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.

экономика