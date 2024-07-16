Развитием детей и молодежи займется новый нацпроект в Хабаровском крае

"К 2030 году в России обновится более 35 тысяч школ и, таким образом, созданы комфортные условия для шести миллионов учащихся. Почти 800 тысяч студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тысяч человек, — рассказал Дмитрий Чернышенко.