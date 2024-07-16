Развитием детей и молодежи займется новый нацпроект в Хабаровском крае

Молодежь из Хабаровского края станут талантливой и перспективной. Такая цель стоит у нового нацпроекта «Молодежь и дети». Благодаря нему будут развивать патриотическое воспитание, формировать у подрастающего поколения традиционные ценности. Об этом рассказал председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По новому нацпроекту председатель российского правительства Михаил Мишустин провел стратегическую сессию. На ней обсудили основные мероприятия в поддержку молодежи и детей.
В основе новой программы — комплексный подход, в который войдут девять федеральных проектов. Они должны создать благоприятные условия для развития талантов, самореализации и личностного роста.
"К 2030 году в России обновится более 35 тысяч школ и, таким образом, созданы комфортные условия для шести миллионов учащихся. Почти 800 тысяч студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тысяч человек, — рассказал Дмитрий Чернышенко.
Для развития научной отрасли из других стран планируют привлечь около полумиллиона человек. По нацпроекту будут готовить инженеров высшей квалификации.
По поручению Владимира Путина построят 25 кампусов мирового уровня, поэтому у студентов и преподавателей будут возможности для создания передовых технологий. Также запланирован ремонт 800 общежитий для 600 тысяч человек.
В общей сложности подготовят два миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики. На это направлена программа «Профессионалитет».