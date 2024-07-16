Сенатор Джабаров: Трамп может прекратить бесконечную помощь США для Украины

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — говорил Трамп после атаки и добавлял, что она была бы успешной, если бы он не повернул голову вправо, чтобы прочитать надписи на плакатах о нелегальных мигрантах.