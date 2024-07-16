В Молдавии потребовали отставки главы МВД после убийства иностранца

Десятого июля мужчина в маске и на самокате застрелил гражданина Турции на одной из оживленных улиц Кишинева, убитый входил в преступную группировку. Полиция полагает, что убийство могло быть связано со сведением счетов между криминальными группировками.
«Этот потрясший всю страну случай — тревожный знак и явное доказательство того, что при власти ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) национальная безопасность значительно деградировала… Мы считаем крайне необходимым, чтобы руководство полиции, МВД, СИБ и других органов, в компетенции которых находится данный случай, немедленно подало в отставку после своего преступного бездействия», — написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, вместо того чтобы бороться с организованной преступностью и иностранными преступниками, которые подвергают опасности граждан республики, все государственные ресурсы, призванные обеспечивать общественный порядок, были использованы властью в борьбе с оппозицией и простыми людьми, не разделяющими ее взгляды.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.