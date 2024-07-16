Экс-министр из Пермского края Храпков уволился из Минэкономразвития РФ

Напомним, Алексей Храпков родился в Перми. В 2001 году был избран депутатом городской Думы. С 2006 по 2010 год работал в администрации Перми в должности заместителя главы. С 2010 по 2012 год являлся замминистра градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, в 2012 году возглавлял ведомство.