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Экс-министр из Пермского края Храпков уволился из Минэкономразвития РФ

Он возглавлял департамент госрегулирования тарифов министерства.

Экс-министр градостроительства Пермского края Алексей Храпков уволился из Минэкономразвития РФ, сообщает «Ъ-Прикамье».

Ранее Храпков занимал должность директора департамента госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ министерства. По данным издания со ссылкой на сайт министерства, 2 июля вместо Храпкова временно исполняющим обязанности директора был назначен Дмитрий Шведов.

В Минэкономразвития изданию сообщили, что чиновник написал заявление по собственному желанию.

Напомним, Алексей Храпков родился в Перми. В 2001 году был избран депутатом городской Думы. С 2006 по 2010 год работал в администрации Перми в должности заместителя главы. С 2010 по 2012 год являлся замминистра градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, в 2012 году возглавлял ведомство.