Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: прямая линия с Путиным состоится ближе к Новому году

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Sputnik.by

«Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие».

сказал официальный представитель Кремля.

После чего добавил, что в данный момент предполагается провести мероприятие в совмещенном формате — так же, как это было в прошлом году.

Первая прямая линия прошла 24 декабря 2001 года, после чего проводилась ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2022 года. В объединенном формате прямая линия и большая пресс-конференция впервые прошли в 2023 году.

На объединенную с прямой линией пресс-конференцию пригласили журналистов из всех регионов Российской Федерации, а также иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. Российский лидер ответил на 67 вопросов, мероприятие продолжалось чуть более четырех часов.

Путин Владимир