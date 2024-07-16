Песков: прямая линия с Путиным состоится ближе к Новому году

«Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие».
После чего добавил, что в данный момент предполагается провести мероприятие в совмещенном формате — так же, как это было в прошлом году.
Первая прямая линия прошла 24 декабря 2001 года, после чего проводилась ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2022 года. В объединенном формате прямая линия и большая пресс-конференция впервые прошли в 2023 году.
На объединенную с прямой линией пресс-конференцию пригласили журналистов из всех регионов Российской Федерации, а также иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. Российский лидер ответил на 67 вопросов, мероприятие продолжалось чуть более четырех часов.