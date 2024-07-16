Кремль призвал уточнить, что Зеленский имеет в виду под «саммитом мира»

В Кремле пока не понимают, что президент Украины Владимир Зеленский подразумевает под вторым «саммитом мира», на который он хотел бы позвать Россию. Об этом телеканалу «Звезда» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — считает Песков.
По итогам первого саммита более 80 участников подписали совместное коммюнике, куда вошли три пункта «формулы мира» Зеленского — о ядерной и продовольственной безопасности и обмене пленными по формуле «всех на всех».
Россия называет неприемлемой эту формулу и выдвигает свои условия для прекращения огня. В их числе — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина расценивает эти предложения как ультиматум.
Кремль называл бесперспективным первый саммит в Швейцарии. В МИД России посчитали, что участникам встречи нужна «дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий». Замглавы ведомства Михаил Галузин заявил, что Россия не собирается участвовать во второй встрече.