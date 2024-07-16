Кремль призвал уточнить, что Зеленский имеет в виду под «саммитом мира»

15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла международная конференция по урегулированию между Украиной и Россией, которую посетили представители более 100 стран и международных организаций. Россию на саммит не позвали. Как объяснял Зеленский, Киев не хочет, чтобы встреча была сорвана. Он сообщил, что Украина разработает план второго саммита до ноября и уже на нем необходимо присутствие российских представителей.