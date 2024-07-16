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Дмитрий Азаров на открытии обхода Тольятти рассказал о своем трудоустройстве

Сегодня, 16 июля, проходит торжественная церемония открытия дороги «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу. На церемонии открытия присутствует экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Источник: РИА "Новости"

Бывший губернатор назвал это событие «очень важным для региона, обеспечивающим качественно иное развитие на десятки лет вперед». На вопрос о своем дальнейшем трудоустройстве он ответил, что является советником генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

«У нас с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым также есть совместные планы по работе на благо Самарской области и всей России», — добавил господин Азаров.

Дмитрий Азаров объявил, что уходит в отставку с поста главы региона 31 мая. После отставки его пытались на постоянной основе трудоустроить помощником первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, но сделать это не получилось из-за отсутствия свободной ставки в аппарате господина Артякова. После этого прошла информация, что экс-губернатор назначен советником господина Чемезова на общественных началах.