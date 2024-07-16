Белорусские военные делятся с казахскими коллегами опытом оказания медпомощи

Сегодня разведчики двух стран будут заниматься горной подготовкой. Для них проведут занятия по инженерной, тактической и огневой подготовке.
Белорусские военные проведут занятие по военно-медицинской подготовке и познакомят с тем, как устроена тактическая аптечка в белорусской армии.
«Военнослужащие Казахстана перенимают опыт коллег из Беларуси в оказании медицинской помощи в условиях прямого соприкосновения с противником», — рассказали в пресс-службе.
Разведчики также осваивают альпинистское снаряжение и учатся подниматься и спускаться по скалам на учебных участках высотой в 50 метров.
«Занятия по стрельбе пройдут на перепадах высот. Разведчикам предстоит вести огонь по мишеням, находящимся выше и ниже огневых позиций», — отметили в белорусском Минобороны.